- Un traficant de droguri a fost prins de procurorii DIICOT, dupa ce a vandut un kilogram de canabis, circa 20 de grame cocaina si 99 comprimate ecstasy, pentru suma de 29.000 lei, potrivit Agerpres.In dosar a fost retinut si un alt traficant, care ii vindea primului droguri. DIICOT a mai stabilit…

- Trei barbați au fost arestați preventiv, marți, intr-un dosar de trafic droguri de risc și mare risc – canabis, cristal, ecstasy și 2MMC. Printre aceștia se numara și fiul pastorului Vladimir Pustan, care a fost in trecut polițist. Este vorba, mai exact, de Vladimir Emmanuel Pustan, fiul celebrului…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Maramureș au confiscat aproximativ doua kilograme de cristal, vineri, in urma unor percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate și polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Maramureș, impreuna cu procurorii…

- Aproximativ 2 kilograme de droguri gasite ca urmare a perchezițiilor efectuate intr-un dosar penal de trafic de droguri de mare risc in Maramureș. Un barbat din Maramureș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Activitațile cercetate…

- In urma celor 56 de percheziții de luni efectuate in Timis si Arad, oamenii legii au gasit si ridicat sute de grame de droguri, bani si alte bunuri. Peste 80 de persoane au fost duse la audieri, iar cateva zeci au fost arestate. Acțiunea a vizat o grupare specializata in trafic de droguri.

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce a intrat in atentia politistilor Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi – Serviciul Antidrog, celor de la Sectia 4 Rurala Miroslava din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi si procurorilor DIICOT…

- ”Politistii au fost sesizati prin apel 112 de catre un tanar, cu privire la faptul ca o persoana a executat mai multe focuri de arma inspre un imobil situat pe strada Cimbrului din oras. In urma deplasarii la fata locului a echipei operative si din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul…

