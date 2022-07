Stiri pe aceeasi tema

- De astazi: Noi norme pentru autovehicule, in Uniunea Europeana. Ce este obligatoriu Noul Regulament privind siguranța generala a vehiculelor se aplica de miercuri, a anunțat Comisia Europeana. Acesta introduce o serie de sisteme avansate obligatorii de asistența pentru șofer și stabilește cadrul juridic…

- Cum iși pot vedea elevii lucrarile la examenul de Evaluare Naționala 2022. Procedura și calendar Marți și miercuri, elevii care au susținut examenul de Evaluare Naționala 2022 și care doresc sa-și vada lucrarile pot depune cereri la școli. Potrivit procedurii și calendarului comunicat de Ministerul…

- Podul rutier dintre comunele Sagna si Lutca (jud. Neamt), care a fost avariat, este un obiectiv nefinalizat, a precizat joi Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, care anunta ca ministrul Cseke Attila a dispus ca reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii sa se deplaseze…

- Pregatim orașul pentru vara! Au fost finalizate lucrarile la podul de la poarta a VI-a, in apropierea Arhivelor Naționale. Parțile din lemn care erau deteriorate au fost reparate și a fost aplicat un strat de protecție a lemnului. Joi, au fost facute ultimele retușuri, iar traficul pietonal a fost redeschis,…

- Poliția elvețiana a declarat ca a confiscat 500 kg de cocaina dintr-un transport de cafea, care a fost trimis la o fabrica Nespresso. Muncitorii de la fabrica din Romont au alertat autoritațile dupa ce au gasit o pulbere alba in sacii cu boabe de cafea. Ulterior, poliția a gasit substanța respectiva…

- La Aeroportul Internațional Craiova se lucreaza de zor. Doua proiecte importante aflate in implementare, care vor schimba cu totul fața aeroportului, avanseaza rapid. De fapt, la unul dintre obiectivele de investiții lucrarile au demarat de luna trecuta, la cel de-al doilea facandu-se ultimele pregatiri.…

- Primaria Municipiului Pitești anunța ca in ziua de sambata, 09.04.2022, in intervalul orar 08:30 -17:00, circulația pe podul peste raul Argeș va fi restricționata (fara intreruperea circulației), ca urmare a lucrarilor de reparații la suprafața cailor de rulare, respectiv in zona rosturilor de dilatare,…

