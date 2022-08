Stiri pe aceeasi tema

- Crina Matei (51 ani), actrița Teatrului Stela Popescu din București, a avut parte de un incident neplacut la mare pe care l-a facut mai apoi public pe rețelele de socializare. Vedeta se afla in Eforie Nord, la un complex de lux proaspat inaugurat, acolo unde are și spectacole in fiecare seara, și a…

- Culmea hoției: Secție de poliție, sparta de hoți in toiul nopții. Ce au furat doi „temerari” olteni Culmea hoției: Secție de poliție, sparta de hoți in toiul nopții. Ce au furat doi „temerari” olteni Doi barbati au fost arestati preventiv dupa, la data de 26 iunie 2022 au jefuit sediul unui post de…

- Vladimir Draghia a facut primele declarații pentru impact.ro dupa ce s-a zvonit ca va el va prezenta emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” la Pro TV. Actorul a recunoscut ca a semnat un contract cu aceasta televiziune, dar pentru un alt proiect. „Am citit și eu știrea și m-am amuzat! M-am amuzat…

- Un barbat de 35 de ani din Bucuresti a fost retinut de politisti.Acesta este cercetat pentru inselaciune, dupa ce a escrocat un batran de 77 de ani.Barbatul de 77 de ani a mers la politie. Oficial de la DGPMB Joi, 9 iunie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Muncipiului Bucuresti,…

- Sute de imobile din statiunea Mamaia Nord sunt verificate in teren de inspectorii de la Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti Inspectorii verifica imobilele, inclusiv pe de tip locuinte colective dar si pe cele cu functiune de cazare autorizate in ultimii ani In vizor se afla si constructiile…

- Mihai Traistariu e preocupat acum de muzica, dar și de afacerile pe care le are. Pe litoral, cantarețul are mai multe apartamente pe care le inchiriaza. Intr-un interviu pentru Playtech a anunțat ca cererea a crescut acum, la fel și veniturile sale. In pandemie, Mihai Traistariu a trecut printr-o situație…

- Mai multi tineri, care au facut de ras comuna in care locuiesc, au fost saltati de mascati dupa ce s-au crezut interlopi si influenceri si au postat poze in care arata pistoale, cutite si droguri.Mafiotii second-hand sunt din comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov, iar pentru a le arata tuturor ca se pot…

- Polițiștii din Zlatna au identificat un barbat de 41 de ani, din Zlatna, care este banuit de savarșirea infracțiunilor de insușirea bunului gasit și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 15 aprilie 2022, ar fi gasit un card bancar…