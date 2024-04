Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui incendiu in Mamaia Nord, Constanta. Pompierii din cadrul Inspecxtoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea…

- Posesorii de centrale termice de apartament pe gaze nu vor fi afectati pe termen scurt sau mediu de masurile avute in vedere de Uniunea Europeana pentru reducerea substantiala a consumului de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul cladirilor pana in 2030. Invitat astazi la rubrica…

- Intre doua glume, Romica Țociu a incercat o gramada de afaceri pentru un plus de profit. A inceput cu un magazin de cartier, apoi a administrat doua cluburi, vreo cateva terase (in București și pe Litoral) și plaje, și un restaurant. Comicul și gazda pentru multe show-uri de televiziune,, Romica (62…

- Plantele iți transforma casa intr-un loc ideal in care vrei sa-ți petreci timpul. Sunt frumoase și reușesc sa iți purifice intreaga locuința, astfel ca aerul va fi mult mai oxigenat. Aceasta proprietate nu se gasește la toata plantele, astfel ca trebuie sa fii atent de alegerile facute.

- Ești in cautare de raspunsuri atunci cand vine vorba de culoarea parului tau, poate chiar sa-ți dorești o schimbare radicala?In primul rand, trebuie sa afli ce presupune aceasta schimbare din punct de vedere al responsabilitații tale pentru viitor. Orice culoare de par inseamna mai mult decat rezultatul…

- ADVERTORIAL.Un eveniment reusit este acela unde te bucuri la maxim de timpul petrecut cu cei dragi, dar si de muzica, mancare gustoasa, bauturi delicioase sau chiar alte activitati, precum concursurile sau fotografia. Evenimentele se pot contura exact asa cum doresti, mai ales daca te ocupi chiar tu…