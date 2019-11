Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pesta porcina africana este "suferinta" sa si a fermierilor care au acoperit acest domeniu, iar masurile luate pentru stingerea a 1.300 de focare, au costat mult tara."In Delta Dunarii, unde prin…

- Ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, sustine ca prin inregistrarea la Uniunea Europeana (UE) a produsului "Telemea de Sibiu" se va stopa falsificarea acestui produs pe piata romaneasca si va fi "stapanita dorinta de castig imediat si nemeritat", potrivit Agerpres."Toti am vazut…

- Ministrul demis al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a inaugurat luni dupa-amiaza primul magazin din Bucuresti al Casei de Comert Agroalimentar "Unirea", avand numai cuvinte de lauda fata de cei care au reusit sa faca acest lucru, dar mai ales fata de producatorii romani, potrivit Agerpres.El…

- Ministrul demis al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a inaugurat luni dupa-amiaza primul magazin din Bucuresti al Casei de Comert Agroalimentar "Unirea", avand numai cuvinte de lauda fata de cei care au reusit sa faca acest lucru, dar mai ales fata de producatorii romani. Foto: (c) ALEX…

- Ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, a participa luni la inaugurarea magazinului Casei de Comert Agroalimentar "Unirea" din Bucuresti, acesta fiind cel de-al doilea din lantul de 60 de magazine propuse a fi deschise in acest sistem. Ministrul a parcurs traseul care leaga sediul ministerului…

- Ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, va participa luni la inaugurarea magazinului Casei de Comert Agroalimentar "Unirea" din Bucuresti, acesta fiind cel de-al doilea din lantul de 60 de magazine propuse a fi deschise in acest sistem. "Magazinul din Bucuresti, situat foarte aproape de Piata…

- „L-am chemat in țara pe cel mai mare specialist al lumii. Am stat fața in fața cu dumnealui. L-am intrebat cu lacrimi in ochi, rețineți: domnule profesor, aceasta boala are vreun secret? Sa mi-l spuneți și mie. Dar ceea ce fac, fac bine? Da. Singurul instrument este sa sacrifici porcul. Noi…

- „Rețineți ce spun: oamenii care dorm, care nu fac nimic pentru țara, nu pot fi repere. In momentul in care alegi, inseamna ca ai un reper", a spus ministrul Agriculturii, marți, in cadrul interviului acordat in exclusivitate pentru DC News și DC Business. Acesta a mai spus ca: „nu am nevoie…