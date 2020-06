Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”din Iasi sprijina studentii oferindu-le prosibilitatea inscrieri in programe de internship platite. Nu mai putin de 50 de studenti de la cele patru facultati ale USAMV s-au inscris si lucreaza deja in cadrul internship-urilor…

- Cei mai multi absolventi inscrisi sunt la Facultatea de Agricultura, la cele sapte specializari. "Sustinerea examenului si prezentarea proiectelor de diploma vor avea loc in perioada 22-27 iunie 2020. Atat proba scrisa cat si sustinerea proiectelor au loc in aceeasi zi, in mai multe serii, la intervale…

- Inscrie-te simplu, fara taxe de inscriere si inmatriculare sau batai de cap! Inscrierile pentru concursul de admitere online, la toate programele de studii universitare de licenta si master organizate in cele sapte facultati ale Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti…

- Astfel, absolventii de liceu care vor dori sa se inscrie la una din cele patru facultati ale universitatii iesene nu vor mai trebui sa plateasca taxa de inscriere. In anii anteriori, aceasta era 150 de lei pentru fiecare domeniu. Prorectorul USAMV Iasi, Costel Samuil, a declarat ca s-a decis…

- La Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, inscrierile pentru studiile de licenta si de masterat pentru anul academic 2020-2021, se fac in perioada 7 iulie - 1 octombrie 2020, la cele 5 facultati ale Universitatii - Facultatea de Agricultura, Facultatea de Horticultura,…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ‘Ion Ionescu de la Brad’ (USAMV) din Iasi organizeaza ziua portilor deschise in mediul online, in perioada 7-8 mai, pentru toti elevii interesati de oferta educationala a celor patru facultati. Astfel, elevii si absolventii de liceu vor avea posibilitatea…

- Astfel, pe langa validarea numarului si a cuantumului buselor ce vor fi alocate studentilor din veniturile proprii ale USAMV in semestrul II, Senatul a mai validat sI prodecanii, directorii Scolilor doctorale, membrii externi in Consiliile Scolilor doctorale si Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat…

