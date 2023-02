VIDEO. Peste 11.200 de morți în Turcia și Siria. Familii cu copii, salvate după 50 de ore de sub dărâmături Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut miercuri peste 11.200.Oficialii și medicii au declarat ca 8.574 de persoane au murit in Turcia și 2.662 in Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni, ridicand numarul total la 11.236. Salvatorii sunt intr-o cursa contracronometru pentru scoaterea […] The post VIDEO. Peste 11.200 de morți in Turcia și Siria. Familii cu copii, salvate dupa 50 de ore de sub daramaturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

