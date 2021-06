VIDEO/ Peste 100 de percheziții în țară! Vizate infracțiuni de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări Polițiștii pun in aplicare, joi, 111 mandate de percheziție domiciliara și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupari infracționale și exploatarea probatoriului in dosare penale in care se efectueaza cercetari privind infracțiuni de evaziune fiscala și contrabanda cu țigari. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 45 de percheziții […] The post VIDEO/ Peste 100 de percheziții in țara! Vizate infracțiuni de evaziune fiscala și contrabanda cu țigari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

