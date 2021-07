Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții de amploare au loc miercuri dimineața in București și in alte 5 județe. In dosar este vizat un grup infracțional organizat format din peste 300 de persoane. Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu IGPF și IGPR efectueaza 17 percheziții in București și alte 5 județe. Acuzațiile…

- Procurorii și polițiștii fac, miecuri dimineața, percheziții in București și in cinci județe, intr-un dosar in care este vizat un grup infracțional organizat format din peste 300 de persoane. Acuzațiile aduse sunt frauda informatica, spalare de bani și inșelaciune. Procurorii DIICOT – Structura Centrala,…

- In aceasta dimineața, procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu IGPF și IGPR efectueaza 17 percheziții in București și alte 5 județe, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat in savarșirea de fraude informatice, inșelaciune…

- Percheziții DIICOT in București și alte cinci județe, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 300 de persoane, specializat in fraude informatice, inșelaciune și spalare de bani, informeaza DIICOT. Prejudiciul estimat in acest dosar se ridica la 7 milioane de euro. „In…

- Polițiștii și procurorii au descins, marți, la adrese din Arad si din alte 8 judete, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, format din circa 100 de persoane, specializat in contrabanda cu tigarete si spalare de bani. Mai mulți polițiști sunt implicați. Procurorii Direcției de Investigare…

- Un numar de 19 perchezitii au loc, joi, in Bucuresti, Ilfov, Brasov si Dambovita, in cazul unei societati care a furnizat reactivi chimici neconformi unor laboratoare private si de stat. In acest dosar se desfașoara cercetari pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si trafic de produse sau…

- Procurorii si politistii fac, miercuri dimineața, perchezitii intr-un dosar care vizeaza 25 de agenți din Sibiu suspectati de fapte de coruptie. “Astazi, 19 mai 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura…

- Zeci de șoferi au fost amendați, iar unii au ramas fara permise de conducere in urma unei razii care a avut loc pe strazile orașului București, in noaptea de vineri spre sambata. Acțiunea Poliției Capitalei i-a vizat pe șoferii care conduc sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.…