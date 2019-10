Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele care vor concura in cel de-al treilea sezon al reality show-ului „Asia Extress” tremura, iar ea se tine de arogante! Cu putin timp inainte de a pleca in Filipine si in Taiwan, acolo unde se va filma indragita emisiune difuzata de Antena 1, Gina Pistol a fost progatonista unor momente care,…

- Un hunedorean este suspectat de o crima comisa in plin centrul municipiului Timișoara. Un barbat de 31 de ani din municipiul Lupeni este suspectat de faptul ca și-a ucis fosta iubita. Odioasa fapta s-a petrecut in plin centrul municipiului Timișoara, in aceasta seara. Fata in varsta de 20…

- Ionuț Negoița va incasa aproximativ 3 milioane de euro pentru 67% din acțiuni, iar actele ar urma sa fie gata pe 1 octombrie. Dinamo este in prezent pe locul 9, cu 9 puncte in 8 meciuri, iar sambata va juca pe Arena Naționala cu FC Botoșani, de la ora 21:00. BOMBA la DINAMO! "O sa sesizez…

- Tenismanul brazilian Diego Matos, aflat in prezent pe locul 343 in clasamentul ATP de dublu, a fost suspendat pe viata din acest sport, din cauza faptului ca ar fi influentat rezultatele mai multor meciuri, si a fost condamnat la plata unei amenzi de 125.000 de dolari de catre Unitatea pentru integritatea…

- Fitch a retrogradat vineri ratingul Hong Kong de la AA+ la AA, anunțul agenției venind dupa luni de revolte și proteste în centrul financiar asiatic, transmite Reuters. Perspectiva ratingului acordat Hong Kong este negativa, a adaugat Fitch într-un comunicat de presa. Protestele…

- Coșmarul se prelungește pentru șoferii care trec prin centrul Timișoarei, primaria anunțand prelungirea restricțiilor. ”Pentru finalizarea lucrarilor de asfaltare, Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a aprobat prelungirea restrictiilor rutiere pentru inchiderea traficului pe strada Michelangelo,…

- Este poate cel mai mare star al planetei, idolul femeilor de cand avea numai 18 ani. Are numai iubite modele, majoritatea sub 25 de ani. Nici actuala nu face excepție. Leonardo DiCaprio este un Casanova veritabil și un burlac convins. Insa nici el nu scapa de indatoririle unui iubit obișnuit :)