VIDEO: Papa condamnă bombardamentele „barbare” din Ucraina Papa Francisc a calificat bombardamentul asupra unui centru comercial aglomerat din orașul Kremenchuk ca fiind „barbar”. Ucraina a declarat ca cel puțin 18 persoane au fost ucise și aproximativ 60 au fost ranite luni (27 iunie) de un atac cu rachete rusești. Ministerul rus al Apararii a declarat ca a lovit o ținta militara legitima din oraș și ca centrul comercial nu era folosit. „In fiecare zi, port in inima mea Ucraina draga și martira, care continua sa fie flagelata de atacuri barbare precum cel care a lovit centrul comercial din Kremenchuk”, a declarat Francisc mulțimii din Piața Sfantul Petru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au alergat sa se adaposteasca intr-un parc din orașul Kremenciuk, luat la ținta de forțele ruse, in timp ce o racheta lovește mall-ul din apropiere. Imaginile CCTV au aratat luni panica dintr-un parc din orașul ucrainean Kremenciuk, cu cateva momente inainte ca un centru comercial-mall din apropiere…

- O drona a survolat un centru comercial din orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, la cateva ore dupa ce a fost lovit de o racheta despre care Ucraina spune ca a venit din Rusia. Reuters a verificat locația imaginii din inregistrarile video și fotografiile Reuters de la fața locului. Marți (28 iunie),…

- Papa Francisc a facut miercuri, 15 iunie, un apel la pace in Ucraina și le-a cerut credincioșilor sa se roage pentru ucrainenii care sufera. „Sa nu ne obișnuim sa traim ca și cum razboiul s-a terminat. Fie ca amintirea noastra, afecțiunea noastra, rugaciunile noastre și ajutorul nostru sa se indrepte…

- Familiile soldaților din Garda Nationala rusa (Rosgvardia) care si-au pierdut viața in Ucraina sau in Siria vor primi o compensatie de 5 milioane de ruble (75.900 de euro la cursul actual), conform unui decret semnat luni de presedintele rus Vladimir Putin, transmite AFP. „In cazul decesului militarilor…

- Papa Francisc a descris razboiul din Ucraina drept o „regresie macabra a umanitații” care il face „sa sufere și sa planga”, in timp ce a cerut coridoare umanitare pentru a evacua persoanele blocate in combinatul siderurgic de la Mariupol. Vorbind in fața a mii de oameni in Piața Sfantul Petru pentru…

- Papa Francisc, care a marcat un „Paște al razboiului”, i-a indemnat pe lideri sa asculte apelul poporului pentru pace in Ucraina și a criticat implicit Rusia pentru ca a antrenat țara intr-un conflict „crud și fara sens”. Papa, in varsta de 85 de ani, a facut aceste comentarii in discursul sau bianual…

- Dezastrul provocat de bombardamentele rusești a facut ca daramaturile de la Mariupol sa trebuiasca sa fie curațate, lasand astfel locuitorii sa poata colecta apa. Luptele aprige dintre forțele susținute de Rusia și armata ucraineana au adus devastare pe scara larga orașului-port ucrainean Mariupol,…

- O inregistrare video impartașita de Ministerul ucrainean al Apararii a aratat cadavre, bunuri și pete de sange dupa ce o racheta a lovit vineri o gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei. Reuters a filmat ulterior urmarile, dar nu a verificat inregistrarea video anterioara. Ucraina a declarat ca nu mai…