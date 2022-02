Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații, autocarul transporta muncitori și a oprit in fața Direcției Publice de Venituri Targu Jiu pentru a lua pasageri, moment in care a a izbucnit incendiul, relateaza Gazeta de Sud.Din fericire, nimeni nu a fost ranit, și asta deoarece muncitorii au reușit sa coboare din autocar,…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un autocar plin cu copii, in orașul Cavnic, din județul Maramureș. Potrivit primelor informații, compartimentul motor al vehiculului de transport a luat foc. Un participant la trafic, care urca spre partiile de la Cavnic, a observat ca de la motorul autocarului ieșea…

- Soțul Dianei Șoșoaca s-a prezentat, joi, la Secția 6 Poliție pentru a semna pentru controlul judiciar. Silviu Șoșoaca a raspuns acuzațiilor aduse de jurnalista italiana Lucia Goracci, negand ca ar fi mușcat-o de mana. „Nu am mușcat pe nimeni, ma faceți sa rad. Nu agresez de felul meu pe nimeni. E o…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, o Ordonanta prin care se stabilesc conditiile in care pot fi omorati ursii periculosi. Deputatii au eliminat, in comisii, prevederea privind intravilanul localitatilor, parlamentarii justificand aceasta modificare prin faptul ca este necesara interventia…

- Caștigatorul marelui premiu la Loto 6/49, premiu de 5,6 milioane de lei, este un barbat de 50 de ani din Tulcea. El a declarat ca a aflat rezultatul extragerii intr-o zi de 13, care i-a purtat noroc. Barbatul, care nu a dorit sa-si faca publica identitatea, a spus ca va continua sa joace ca si pana…

- Apple faces an investigation in Poland over whether its new rules on privacy and personal data processing for iOS devices violate competition law, Polish antimonopoly watchdog UOKiK said on Monday, according to Reuters. Apple rolled out an update of its iOS operating system in April with new privacy…

- Mai multe persoane care isi plimbau cainii in municipiul Bistrita au fost atacate, sambata, de un caine fara stapan. Oamenii nu au avut nevoie de ingrijiri medicale, dar doi dintre cainii muscati de animalul agresiv au murit. “In aceasta dimineata jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil Bistrita…