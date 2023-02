Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta au iesit din locuinte, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui eventual cutremur. Unul dintre locatari a sunat la numarul de urgenta 112, relateaza Agerpres. In cartier si-au facut aparitia pompierii si mai multe ambulante.…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…

- O refugiata din Ucraina a fost grav ranita intr-un accident produs, marți, pe DN 22 Constanta – Tulcea, dupa ce a intrat cu masina in plin intr-un camion. Accidentul s-a produs in jurul orei 13.00, la intersectia dintre DN 22 Constanta – Tulcea cu DC 86, drumul catre localitatea Sibioara, din judetul…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…

- Procurorul constanțean Teodor Nița este urmarit de ghinion. El a ajuns la spital dupa ce a mancat la o cherhana din județul Constanța. Protecția Consumatorului a inchis localul și au sesizat Parchetul dupa ce au descoperit ton expirat de 6 luni, din care mancasera clienții care au avut probleme, dar…

- Bancomatul instalat la Pavilionul Expozițional din Constanța a fost ținta hoților care l-au aruncat in aer, la doua saptamani dupa ce s-a intamplat același lucru la bancomatul din localitatea Castelu. Bancomat ar fi fost aruncat in aer, in timp ce suspecții erau filați de Poliție. Conform unor surse…

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele urmatoare pe raza a cinci judete din zona Dobrogei si a Munteniei. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, in zona continentala a judetelor…