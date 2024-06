Cum să te duci la vot, în funcție de zodie BerbecVotati la prima ora, ca mai aveti 76998875 de chesti de facut azi. Evident, voi pregatiti si buletinele tuturor celor din casa si hainele.TaurLuati micul dejun, mergeti sa votati si apoi mergeti la pizza. Plus o inghetata uriasa la desert, evident.GemeniFiti atenti la ce se intampla in jurul vostru! Mergeti la vot si faceti si un pic de scandal, daca vi se pare ca ceva nu e cum ar trebui sa fie. Cum stai cu dragostea in vara anului 2024, potrivit zodiei tale. Ce spun astrele RacEvident ca voi nu sunteti pe acasa, asa ca votati la munte sau la mare.LeuNu conteaza ca sectia de votare e in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

