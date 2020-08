Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca urmeaza sa fie adoptata in cadrul Consiliului National pentru Situatii de Urgenta decizia privitoare la deschiderea activitatilor culturale in spatii inchise, incepand cu data de 1 septembrie, si reluarea activitatii restaurantelor.



"Astazi, in pauza pe care o vom face dupa prezentarea actelor normative, vom adopta in CNSU decizia pe care trebuie sa o transpunem ulterior in hotarare de Guvern, pana la data de 1 septembrie, privitoare la deschiderea activitatilor culturale in spatii inchise, de la data de…