Stiri pe aceeasi tema

- "Oameni de treaba", comedia neagra regizata de Paul Negoescu, cu Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian și Crina Semciuc in distribuți are premiera in cinematografele din Romania vineri, 25 noiembrie

- ”Oameni de treaba”/ ”Men of Deeds”, noul film al regizorului Paul Negoescu, cu Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian și Crina Semciuc in distribuție, va avea o avanpremiera speciala in cadrul Les Films de Cannes a Bucarest, sambata, 22 octombrie.

