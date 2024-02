(VIDEO) O persoană a murit, peste 20 de răniți în urma paradei Super Bowl O persoana a fost ucisa și peste 20 de persoane au fost impușcate, ieri, in Kansas City, Missouri, in urma paradei Super Bowl. Un DJ local a fost identificat drept persoana decedata, a spus un post de radio. Unii dintre cei raniți erau copii, a spus șeful pompierilor. Poliția a reținut trei persoane in cadrul anchetei privind violența care a umbrit o sarbatoare uriașa. Se estimeaza ca 1 milion de oameni au fost in centrul orașului Kansas City pentru parada și mitingul dedicate victoriei consecutive a Chiefs in campionat. Jucatorii erau inca pe scena mitingului victoriei cand a avut loc atacul.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

gds.ro

