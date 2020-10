Stiri pe aceeasi tema

- Peste 85 de focare de incendiu ard in continuare in vestul Statelor Unite. Au fost cuprinse de foc peste un milion de hectare, in timp ce, in urma incendiilor au murit cel puțin 7 persoane, scrie The Guardian.

- Cel puțin 29 de persoane au murit in nordul Chinei, dupa ce un restaurant s-a prabușit. Incidentul s-a petrecut, sambata, in provincia Xiangfen, unde cladirea cu doua etaje s-a prabușit in timp ce un barbat isi serba ziua de nastere in restaurant, potrivit AFP, care citeaza agenția Xinhua.

- Cel putin 14 persoane, majoritatea militari, au murit, iar alte aproximativ 75 au fost ranite in urma a doua atentate comise de militanti islamisti, luni, in sudul statului Filipine, anunta autoritatile, citate de agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Doua bombe au explodat, luni la…

- Seful Politiei Metropolitane, Peter Newsham, si primarul capitalei americane, Muriel Bowser, au declarat intr-o conferinta de presa ca atacul a avut loc in timpul unei adunari la care participau sute de oameni, intr-un cartier rezidential din Washington. Citeste si: Sase turisti francezi, un…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Autoritațile de la Beirut anunța ca cel puțin 50 de oameni au murit și aproximativ 2750 sunt…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.Zece persoane decedate au fost transportate la spitale din Beirut, potrivit unei surse medicale…

- Doua explozii puternice au avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Potrivit unor surse militare citate de presa…

- A fost potop la Palermo, in urma unor ploi torențiale care au cazut pe toata insula italiana Sicilia. Cel puțin doi oameni au murit in urma inundațiilor, iar alte zeci de persoane au fost ranite. Mai multe mașini au fost luate pe sus de puhoaie cu tot cu soferi si pasageri.