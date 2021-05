VIDEO O explozie produsă într-un apartament a dus la o descoprire macabră: un cadavru în descompunere Explozia a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un bloc din cartierul Ștei din Oradea. Zece apartamente au fost afectate de suflul exploziei. Pompierii au verificat locuința cu locuința, iar intr-una au descoperit un cadavru in descompunere. A fost demarata o ancheta. Explozia s-a produs la etajul patru al blocului, iar pompierii militari sositi la fata locului […] The post VIDEO O explozie produsa intr-un apartament a dus la o descoprire macabra: un cadavru in descompunere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica a zguduit, vineri dupa-amiaza, un bloc din Stei. Din primele informatii, explozia s-a produs la etajul patru al cladirii, iar pompierii militari sositi la fata locului au gasit o persoana ranita, iar intr-un alt apartament un cadavru, potrivit ebihoreanul.ro. Potrivit…

- Coroanele cu flori din plastic, legate cu sarma, vor fi interzise, de la 1 iunie, in cimitirul municipal din Oradea. Producatorii sunt indemnati sa lucreze doar cu flori naturale si materiale vegetale, biodegradabile, intr-o campanie demarata de conducerea Administratiei Domeniului Public (ADP) Oradea,…

- Un nou dosar penal pentru Victoraș Micula, dupa ce acesta a tras cu o mitraliera de pe un pod din Oradea. Fiul magnatului Viorel Micula a fost trimis in judecata pentru a doua oara in mai putin de 6 luni, acuzat de savarșirea a 31 de infractiuni, 18 privind fapte de nerespectare a regimului armelor…

- Ioana Mihaila, noul ministru al Sanatații a fost sancționata in justiție pentru ca și-a amenajat ilegal podul clinicii din Oradea. Instanța a dispus demolarea lucrarilor efectuate fara autorizație. Ioana Mihaila deține o clinica medicala intr-o cladire in care, in calitate de proprietar, a amenajat…

- O femeie din Navodari, județul Constanța, a sunat, miercuri, la 112 și a amenințat ca arunca blocul in aer. Pompierii au intervenit imediat și au evacuat toate persoanele aflate in cladire. Pompieri din cadrul ISU Dobrogea și polițiștii constanțeni au intervenit in urma apelului primit la numarul de…

- Ucigasul profesoarei, gasita decedata joi intr-o locuinta din Cernavoda, a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, procurorii au stabilit ca ucigasul femeii, de 52 de ani, este cel care ii montase geamurile termopan de la locuinta si usa…

- Imaginile au fost surprinse chiar in momentul acțiunii de un locatar din zona. O femeie amenința ca se sinucide, iar pompierii și polițiștii au intervenit promt. In incercarea de a preveni tragedia, pompierii special pregatiți au coborat simultan in rapel de pe bloc și au blocat geamurile apartamentului…

- Din primele informații, explozia s-a produs la etajul doi al unui corp de cladire. Ar fi explodat un aparat de alimentare cu oxigen, informeaza Antena 3. Explozia a fost urmata de incendiu. Publicația rusa Pravda indica 2 persoane decedate insa bilanțul este preliminar. 20 de pacienți au fost evacuați.…