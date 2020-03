Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul și sportul au fost oprite aproape in toata lumea. Toate marile competiții, de la tenis la NBA, de la Champions League la Premier League, Serie A, Bundesliga și La Liga au fost suspendate. Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat oficial pandemie cu Covid-19, iar cateva state, in frunte cu…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus. „Am facut o evaluare, iar situatia generata de Covid-19 poate fi caracterizata drept pandemie. (…) Aceasta este prima pandemie cauzata de un coronavirus. (…) Nu e doar o criza de sanatate publica, ci o criza care va afecta toate…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) se implica in lupta impotriva coronavirus. Dupa ce a decis ca meciurile organizate sub egida sa, forul condus de Razvan Burleanu a transmis cluburilor noi masuri pentru impiedicarea transmiterii COVID-19.„Federația Romana de Fotbal recomanda evitarea strangerilor de…

- In spațiul public au aparut mai multe masuri care promit sa țina oamenii departe de coronavirus, insa acestea sunt doar mituri, iar autoritațile fac apel sa se țina cont doar de recomandarile oficiale, potrivit Mediafax.Exista multe postari pe Facebook care sugereaza ca usturoiul tine coronavirusul…

- Facebook a anuntat ca va refuza toate reclamele legate de coronavirus care dezinformeaza oamenii sau au rolul de a raspandi panica, potrivit news.ro.Gigantul american spune ca lucreaza impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru a intelege care sunt informatiile corecte si care sunt…

- In fiecare an, la 4 februarie, este marcata Ziua mondiala de lupta impotriva cancerului. Scopul acestei initiative este sporirea gradului de informare a opiniei publice in legatura cu problematica oncologica si promovarea celor mai noi si eficiente metode de a combate aceasta boala. Organizatia Mondiala…

- Facebook Inc. a anuntat joi ca va elimina de pe platforma sa toate dezinformarile despre coronavirusul din China, care se raspandeste cu rapiditate in lume, printr-o decizie considerata o rara indepartare fata de linia sa obisnuita de gestionare a continuturilor legate de sanatate, dupa ce Organizatia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat vineri ca lipsa de noi antibiotice ameninta lupta impotriva raspandirii bacteriilor rezistente la medicamente, care ucid zeci de mii de persoane in fiecare an, relateaza AFP. Agentia ONU a publicat doua noi rapoarte privind lipsa de noi antibiotice…