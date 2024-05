Fumătorii trebuie să aibă acces la informații despre vapat Rezultatele noului sondajul Ipsos despre țigarile electronice, la care au participat 27.000 de fumatori din 28 de țari, vin cu concluzii-dezastru pentru lupta anti-fumat. Nu mai puțin de 74% dintre intervievați cred ca țigarile electronice sunt cel puțin la fel de nocive sau mai nocive decat țigarile clasice, lucru care pe termen lung va duce la creșterea numarului de fumatori. Asociația Industriei de Vaping ( AIV ) constata cu tristețe ca indelungata campanie de fake-news la adresa vapatului din ultima perioada iși arata rezultatele. Sondajul Ipsos de masurare a percepției populației despre țigarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

