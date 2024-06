Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a contractului este de 270.000 de lei, adica peste 54.000 de euro, la cursul actual.Edificia Concept SRL a semnat prin cumparare directa cu Primaria Medgidia contractul pentru intocmirea documentatiei in faza studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere…

- Consiliul Local al Municipiului Sebeș este convocat in ședința publica ordinara pentru ziua de marți, 28 mai 2023, incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe situata in Piața Primariei, Nr. 1, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind retragerea din administrarea DGASMC a…

- Proiectul pentru construirea unui nou skatepark, nascut din colaborarea dintre Primaria Municipiului Timișoara și comunitatea locala, urmeaza sa fie donat municipiului. Documentația elaborata de firma SUBCONTROL SRL, pe baza consultarilor cu pasionații de sporturi urbane, va fi supusa votului consilierilor…

- Una din principalele probleme cu care se confrunta locuitorii cartierului Ițcani, dar și toți cei care tranziteaza pe acolo, este cea a aglomerației in trafic. Tocmai de aceea, in ședința de Consiliu Local de joi, tanarul antreprenor Cristian Timoficiuc a solicitat urgentarea unor masuri care ar ...

- Inca 27 de autobuze și microbuze electrice, achiziționate de Primaria Alba Iulia și zona de Park and Ride in Partoș. Cand devine operațional sistemul de „bike sharing” Inca 27 de autobuze și microbuze electrice, achiziționate de Primaria Alba Iulia și zona de Park and Ride in Partoș. Cand devine operațional…

- Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta extraordinara, pentru joi, 04.04.2024, de la ora 10:00. Ședinta va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul…

- Cadrele didactice cercetate penal pentru fapte care constituie infractiuni incompatibile cu functia didactica nu vor desfasura activitati cu elevii pe perioada cercetarii penale – prevede un proiect de ordonanta de urgenta pus in consultare publica, luni, de Ministerul Educatiei. „In cazul in care cadrul…

- Consiliul Local al Municipiului Sebeș este convocat in ședința publica ordinara pentru ziua de joi, 28 martie 2023, incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe situata in Piața Primariei, Nr. 1, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației cadastrale de…