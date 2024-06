Cosmin Andrei, validat OFICIAL primar al municipiului Botoșani după alegerile locale 2024 Cosmin Andrei, validat OFICIAL primar al municipiului Botoșani dupa alegerile locale 2024 Cosmin Andrei, candidatul PSD Botoșani la funcția de primar al municipiului Botoșani, a fost validat astazi oficial ca primar al municipiului, in urma alegerilor locale desfașurate la data de 9 iunie 2024. In cursa pentru primar al municipiului Botoșani au intrat in acest an nu mai puțin de șapte candidați, dar Cosmin Andrei a reușit […] Citește Cosmin Andrei, validat OFICIAL primar al municipiului Botoșani dupa alegerile locale 2024 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

