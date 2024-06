Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca, viitoare membra a Parlamentului European dupa alegerile europarlamentare de duminica, a mers marți la ambasada Rusiei, la o recepție organizata cu prilejul zilei naționale a Rusiei (12 iunie). La recepție, noul ambasador rus la București, Vladimir Lipaev, a dat vina pe Europa…

- Alegerile europarlamentare 2024 ne dau prilejul unor reflecții amare asupra starii politice din Romania. 10 iunie 2024 va ramane o data semnificativa in istoria recenta a Romaniei și a Uniunii Europene. Ziua in care Diana Șoșoaca și Luis Lazarus au fost confirmați ca membri ai Parlamentului European…

- Partidul premierului ultraconservator ungar Viktor Orban, care a descris alegerile europene ca fiind „istorice”, a iesit duminica pe primul loc in urma scrutinului, dar a inregistrat un declin net, comenteaza France-Presse, potrivit Agerpres.Rezultatele aproape finale plaseaza FIDESZ pe primul loc,…

- Alegerile europarlamentare 2024 au avut loc duminica, 9 iunie, in toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, iar in Romania ele s-au derulat la pachet cu alegerile locale. Cine sunt cei care risca sa nu intre in Legislativul european.

- Alegerile pentru Parlamentul European au loc pe 9 iunie 2024. Este ziua in care cetațenii UE iși aleg reprezentanții in calitate de membri ai Parlamentului European. Alegerile europarlamentare au loc o data la cinci ani, iar in Romania, data din 2024 coincide cu cea a alegerilor locale.

- Era momentul și cazul sa recunoaștem și sa admitem: agricultorii și fermierii Uniunii, cu atat mai mult cei din Romania, aveau nevoie sa fie incadrați intr-o forma corecta și limpede a legislației. Grupul PPE, cea mai mare familie politica din Parlamentul European, saluta simplificarea și relaxarea…

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca PSD va castiga alegerile europarlamentare din iunie si va trimite in Parlamentul European un numar important de reprezentanti, adaugand ca, dupa 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe…

