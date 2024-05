Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe ndash; Rapid Bucuresti este meciul care deschide runda cu numarul noua din play off ul Superligii penultima etapa a turneului . Partida este programata vineri, 10 mai 2024, la ora 20:30. Cele doua formatii sunt ultimele in clasamentul din play off, gazdele fiind pe locul 5,…

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a opta din play-off si play-out Superliga. 1. Farul - Sepsi, marcheaza ambele echipe? Farul-Sepsi, in etapa #8 din Superliga Calificati cu emotii in play-off, dobrogenii au un parcurs bun in aceasta…

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a saptea din play-off si play-out. 1. Rezolva Kopic problemele din finalurile meciurilor? Dinamo - FC Voluntari, in etapa #7 din Superliga Dinamo a incasat in acest sezon 49 de goluri, dintre care…

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a cincea din play-off si play-out. 1. Enzo Lopez, principala arma a moldovenilor in lupta pentru salvarea de la retrogradare Hermannstadt - FC Botoșani, in etapa #5 din Superliga In cele 11 sezoane…

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a patra din play-off si play-out 1. Continua UTA parcursul excelent de pe teren propriu? UTA - Hermannstadt, in etapa #4 din Superliga UTA s-a impus in etapa precedenta, 1-0 cu FC Botosani, si…

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a treia din play-off si play-out 1. UTA - FC Botosani, duelul celor mai active echipe pe piata transferurilor in iarna UTA - FC Botosani, in etapa #3 din Superliga Neinvinsa in ultimele 8 meciuri…

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a doua din play-off si play-out 1. Cine pune capat seriilor negative? FC Voluntari - Hermannstadt, in etapa #2 din Superliga Runda a doua din play-out va fi deschisa de confruntarea dintre FC Voluntari,…

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a 29-a din Superliga 1. Kopic, ori la bal, ori la spital Poli Iasi - Dinamo, in etapa #29 din Superliga Meciul din Copou poate fi considerat o prima finala din play-out. In cazul in care Poli va…