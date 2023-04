Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a vorbit, in interviul acordat exclusiv Realitatea PLUS, despre modul in care sistemul a schimbat mai mulți politicieni, mai puțin pe Ludovic Orban. Teoria Elenei Udrea este ca acesta a scapat de o eventuala condamnare prin apropierea de Laura Codruța Koveși.„Anca Alexandrescu: Ati spus…

- Cel mai mare SUV Dacia va fi fabricat in Romania, la Mioveni, și va fi puternic inspirat de conceptul Dacia Bigster, a anunțat producatorul auto. Dacia n-a menționat daca numele Bigster va fi pastrat pentru modelul de serie, insa a confirmat ca acest SUV – cel mai mare model Dacia – va fi produs in…

- Cupra, divizia de performanța a spaniolilor de la Seat, a prezentat primul sau model electric, Born, in urma cu doi ani. Acesta este dezvoltat pe arhitectura MEB a gigantului Volkswagen, la fel ca ID.3, ID.4 și Skoda Enyaq iV. Cupra Born este disponibil cu un singur motor electric și roți motrice spate.…

- Sloganul cumparați zahar romanesc ca sa salvați fabricile și producatorii de sfecla este doar praf in ochi. Pe ambalajele firmelor autohtone producatoare de zahar apare, daca te uiți atent, ”produs in Ucraina”. Salvarea fabricii Luduș, pe care francezii voiau s-o dezmembreze pentru fier vechi, pentru…

- In cadrul unei reuniuni G7+ la nivel de miniștri de externe, pe tema susținerii infrastructurii energetice a Ucrainei, Bogdan Aurescu, ministrul roman de Externe, s-a referit la eforturile Romaniei de a ajuta Ucraina dupa atacurile Rusiei asupra infrastructurii din țara vecina.

- Dorin Recean va avea discuții cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, și va fi primit de președintele Klaus Iohannis.Va fi prima deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului a șefului Guvernului de la Chișinau.Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a facut, de asemenea, o vizita la…

- „Imi face placere sa gazduiesc astazi evenimentul care marcheaza 90 de ani de la infiintarea Protectiei Civile in Romania. Am dorit ca anul acesta, in semn de recunoastere a eforturilor facute, sa va invit aici pe dumneavoastra, militarii, pompierii, medicii, asistentii si voluntarii care ati participat…

- A Polish and a French producers have submitted bids for the 62 short-distance electric frames (RE-R), put up for tender by the Railway Reform Authority (ARF), told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help…