Furtuna deosebit de puternica, insoțita de grindina a lasat un adevarat dezastru in urma ei. Localnicii din nordul Italiei au adunat grindina mare cat mingea de tenis și spun ca in zona lor nu au mai vazut așa ceva. Pe autostrada care face legatura intre nordul și sudul Italiei, sute de mașini s-au ales cu […] The post VIDEO Nordul Italiei lovit de grindina cat mingea de tenis. Sute de mașini, facute țandari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .