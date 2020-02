Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu a anunțat ca se retrage din cursa pentru Primaria generala a Bucureștiului, dupa ce PNL a anunțat ca îl susține pe Nicușor Dan. Cu toate acestea, Voiculescu a criticat PNL pentru modul în care a ales sa stabileasca candidatul opoziției, ”în spatele ușilor închise”,…

- Deputatul independent Nicusor Dan a declarat joi ca este nevoie de un candidat unic al dreptei la Primaria Capitalei si nu a exclus varianta unei posibile aliante PNL-USR-PLUS la nivelul Bucurestiului. "Este o sustinere pe care eu o cer de un an de zile. Cand am intrat in aceasta campanie, am spus…

- Europarlamentarul Clotilde Armand s-a declarat sceptica in ceea ce priveste intentia PNL de a-l sustine pe Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei. Anuntul privind pozitia PNL fata de fondatorul USR a fost facut de Ludovic Orban joi, intr-o conferinta de presa.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, joi, ca liberalii il vor sustine pe Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei, acesta fiind considerat omul cu cele mai mari sanse sa o infranga pe Gabriela Firea

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat, joi, ca partidul il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei, fara ca acesta sa se inscrie in partid, in speranta ca si alte formatiuni vor dori sa mearga cu aceasta varianta."In 2016, bucurestenii, din pacate, au luat o decizie care a dus Bucurestiul in pragul…

- Susținerea PNL pentru Nicușor Dan este „o veste buna”, susține liderul USR, Dan Barna, precizând ca decizia liberalilor este „un mare pas înainte” pentru stabilirea unui candidat unic anti-PSD în București. ​„O veste buna - PNL tocmai a anunțat…

- ​​Nicușor Dan ar urma sa fie susținut de PNL la Primaria Capitalei, potrivit unor surse politice, acesta fiind primul pas concret pentru stabilirea unui candidat unic al opoziției. Nicușor Dan a avut în aceasta saptamâna o întâlnire cu Ludovic Orban. Susținut…

- Alegerile pentru primaria Capitalei ii determina pe liberali sa recurga la variante de compromis pentru a caștiga competiția electorala in fața actualului primar general al Bucureștiului, Gabriela Firea. Președintele liberal, Ludovic Orban, i-a propus lui Nicușor Dan, candidatul independent sprijinit…