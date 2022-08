VIDEO Monumentul Victoriei Sovietice din Riga a căzut în mod spectaculos Letonia a demolat joi, la Riga, un monument ce dateaza din epoca sovietica, in conformitate cu legislatia modificata dupa invazia rusa asupra Ucrainei si in pofida protestelor minoritatii ruse din aceasta republica baltica, informeaza RFE și Agerpres. Utilaje de demolare au fost utilizate pentru a distruge memorialul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, inalt de 79 de metri, monument care a devenit un loc de intalnire pentru sustinatorii Kremlinului din Letonia. Video of the Soviet monument being dismantled in Latvia ???? pic.twitter.com/SJg4HV0xuC — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 25, 2022… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

