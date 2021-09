VIDEO Momentul șocant în care un om încearcă să înghită o viperă vie. Bărbatul a decedat Un fermier din Rusia a murit, miercuri, dupa ce a incercat sa le arate colegilor lui un truc cu o vipera vie, in timp ce aceștia il filmau. Dupa ce l-a bagat de mai multe ori in gura, la un moment dat, sarpele l-a muscat de limba. Barbatul in varsta de 55 de ani din […] The post VIDEO Momentul șocant in care un om incearca sa inghita o vipera vie. Barbatul a decedat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fermier din Rusia a murit dupa ce a incercat sa le arate colegilor lui un truc cu o vipera vie, in timp ce aceștia il filmau. Dupa ce l-a bagat de mai multe ori in gura, la un moment dat, sarpele l-a muscat de limba.

- Elicopter Ka-27, aparținand serviciilor de informații din Rusia, FSB, s-a prabușit in Kamceatka, deși condițiile meteo erau prielnice zborului. Epava aeronavei a fost gasita pe un versant al muntelui Ostroy, insa nu și cele trei persoane care s-ar fi aflat la bord, spun surse din serviciile de aviație…

- Un atac armat s-a produs, luni, intr-o universitate din orașul rus Perm, soldat cu mai mulți morți și raniți. Studenții au sarit pe fereastra pentru a scapa de atacator. ”Luni, o persoana neidentificata a intrat in cladirea universitații și a deschis focul. Unii studenți s-au inchis in salile universitații…

- Un barbat a murit, in noaptea de luni spre marti, intr-un accident produs in municipiul Ramnicu Valcea, dupa ce a fost urmarit in trafic de politisti, in urma unui apel la 112 care anunta ca acesta are un pistol asupra sa. Totu a plecat de la un incident care a avut loc pe o strada […] The post FOTO/Incident…

- Doua persoane si-au pierdut viata si 17 au fost ranite in explozia unui autobuz de pasageri in orasul Voronej din centrul Rusiei, in noaptea de joi spre vineri, au anuntat autoritatile locale. Soferul a declarat pentru postul Rossia-24 ca la bord se aflau 35 de persoane, conform EFE si AFP. Explozia…

- Armata Romana incheie dupa aproape 20 de ani misiunea in Afganistan. Momentul va fi marcat cu o ceremonie care va avea loc miercuri, la Arcul de Triumf. Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu vor fi prezenți. In cei aproape 20 de ani de prezența in teatrul de operații din Afganistan, Armata…

- Doua baraje din regiunea autonoma Mongolia Interioara, situata in nordul Chinei, s-au prabusit in urma ploilor torentiale, a anuntat luni ministerul Apelor din China. In timpul sezonului ploios , din cauza infrastructurii invechite populația din regiune se afla intr-un real pericol, au recunoscut autoritațile,…

- Rusia a raportat, sambata, 752 de decese legate de Covid-19, cel mai negru bilanț zilnic de la debutul pandemiei, numarul total al victimelor ajungand astfel la 142.253, iar cazurile noi de imbolnaviri nu contenesc sa apara, cifrele oficiale confirmand un numar de peste 25.000 de cazuri. Creșterea numarului…