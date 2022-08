Acesta este momentul terifiant in care doi barbați sunt aruncați in aer de o presupusa mina maritima ruseasca, dupa ce au inotat pe o plaja din Odesa, Ucraina. Detonația infioratoare a ranit și alți doi, dupa ce o mulțime de vizitatori de pe plaja s-au adunat, in ciuda avertismentelor de a evita coasta. Imaginile distribuite […] The post VIDEO. Momente de groaza: doi inotatori sunt aruncați in aer de o mina in Marea Neagra. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .