Unde pot lucra tinerii care nu au luat BAC-ul. Cele mai bănoase meserii unde nu este nevoie de diplomă Exista numeroase posibilitați pentru tinerii care nu reușesc sa promoveze examenul de Bacalaureat și vor sa iși construiasca o cariera și sa se pregateasca profesional pentru piața muncii. Acestea includ domenii diverse cum ar fi agricultura, construcțiile, vanzarile, logistica, producția și nu numai. De asemenea, voluntariatul in strainatate și cursurile de calificare de scurta durata […] The post Unde pot lucra tinerii care nu au luat BAC-ul. Cele mai banoase meserii unde nu este nevoie de diploma appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 134.000 de elevi inscriși pentru sesiunea iunie – iulie 2024 a examenului de Bacalaureat vor susține luni prima proba orala la Limba și literatura romana. Probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni a examenului național de bacalaureat 2024 se desfașoara in perioada 17 – 27 iunie.…

- Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, a avertizat, duminica, la Venetia cu privire la impactul supraturismului asupra mediului inconjurator, in timpul unei slujbe oficiate in fata a peste 10.000 de credinciosi in Piata San Marco. Aceasta este prima deplasare efectuata de suveranul pontif in afara Romei…

- Nu doar Romania are programe pentru susținerea unor anumite categorii sociale, ci și alte țari. In Ungaria, de exemplu, se acorda bani pentru chirii și naveta, sprijin de care beneficiaza tinerii. Programul prin care tinerii primesc bani pentru chirii și naveta a fost implementat recent. Beneficiarii…

- Piața imobiliara clujeana a ajuns la un nivel la care nu mai este rentabil sa cumperi apartamente pentru investiție, arata experții imobiliari. Tinerii sunt și ei de aceeași parere și cred ca mai bine cumperi un apartament in Craiova, Brașov sau Constanța.Un clujean care lucreaza remote crede ca mai…

- Un numar de 20 de copii si adolescenti din Sibiu vor reveni, vineri seara, in Romania cu aeronava premierului Marcel Ciolacu, care se intoarce din vizitele efectuate in Qatar si Emiratele Arabe Unite. Tinerii erau blocați la Dubai de miercuri, dupa anularea zborurilor din cauza inundațiilor. Este vorba…

- "Examenul de bacalaureat certifica niste competente ale absolventului. Aceste competente, pentru a putea fi recunoscute si in tara, dar si de catre partenerii nostri europeni, trebuie sa fie garantate. De aceea subiectele nu variaza, dar variaza mijloacele de sprijin pentru ca acei copii care au cerinte…

- Cristian Popescu Piedone a primit un premiul extrem de important care demonstreaza calitațile sale de edil. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , a fost premiat de Asociația Romana Smart City, in cadrul celei de a 8 – a ediție a galei “Smart City Industry Awards”, la categoria “Incluziune…

- Ministerul Educației a anunțat ca toate actele de studiu vor fi dotate cu coduri QR, ca parte a efortului lor de digitalizare totala in invațamant. Diploma de Bacalaureat, diploma de absolvire a liceului, certificatele de competențe și alte documente relevante vor fi incluse in aceasta inițiativa. Scopul…