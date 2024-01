Stiri pe aceeasi tema

- O nonagenara a fost scoasa in viata de sub daramaturi in Japonia, la cinci zile dupa seismul puternic care a lovit aceasta tara si in urma caruia au murit cel putin 126 de persoane, informeaza DPA, citata de Agerpres.Femeia a fost descoperita sambata sub ruinele unei case prabusite in orasul de coasta…

- O femeie in varsta de 90 de ani a fost scoasa in viața dintr-o casa prabușita in vestul Japoniei, la 124 de ore dupa ce un cutremur major a lovit regiunea, provocand moartea a cel puțin 126 de persoane, daramand cladiri și declanșand alunecari de teren.

- O femeie in varsta de aproximativ 90 de ani a fost scoasa in viata dintr-o casa prabusita in vestul Japoniei, la 124 de ore dupa ce un cutremur major a lovit regiunea, cauzand moartea a cel putin 126 de persoane, distrugand cladiri si declansand alunecari de teren, relateaza The Guardian, conform News.ro.Femeia…

- O femeie in varsta de aproximativ 90 de ani a fost scoasa in viata dintr-o casa prabusita in vestul Japoniei, la 124 de ore dupa ce un cutremur major a lovit regiunea, cauzand moartea a cel putin 126 de persoane, distrugand cladiri si declansand alunecari de teren, relateaza The Guardian, potrivit news.roFemeia…

- Bilanțul victimelor puternicului cutremur care a lovit Japonia in prima zi a Anului Nou a ajuns la 62 de morți. Calvarul continua pentru supraviețuitorii ramași izolați sau blocați sub daramaturi care acum se confrunta cu temperaturi scazute și ploi inghețate. Autoritațile au confirmat 62 de morți pana…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis ca, pana pe 17 noiembrie, 237 de persoane – cetațeni romani și membri de familie ai acestora – au fost evacuate din Fașia Gaza, iar, dintre acestea, 167 sunt cetațeni romani, iar celelalte persoane, membri de familie ai cetațenilor romani, au cetațenie…

- In jur de un milion de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in primele sapte zile ale conflictului din Gaza, a estimat duminica agentia ONU care sprijina refugiatii palestinieni, UNWRA, in conditiile in care Fasia Gaza are o populatie de circa 2,3 milioane de persoane. „Se estimeaza…