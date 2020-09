Stiri pe aceeasi tema

- Reforma teritoriala si administrativa din Ucraina este "o problema care priveste exclusiv politica interna a Ucrainei", a declarat, marti, ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, intr-o conferinta de presa comuna alaturi de omologul sau roman, Bogdan Aurescu. "In ceea ce priveste…

- Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de omologul roman, Bogdan Aurescu, ca a fost stabilita infiintarea unui grup de lucru pe probleme de energie, aratand ca exista proiecte "ambitioase" in domeniu. "Va fi o greseala…

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe luni, tema editiei din acest an fiind "Impactul pandemiei asupra tendintelor internationale si raspunsurile diplomatiei romane". Reuniunea, organizata de Ministerul Afacerilor Externe, se desfasoara in perioada 7-9 septembrie si va avea loc, in premiera,…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Federatia Rusa cu aplicarea sanctiunilor diplomatice, daca se va demonstra ca autoritatile ruse stau in spatele otravirii lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, scrie Reuters.

- Uniunea Europeana trebuie sa trimita un semnal clar Moscovei ca orice angajament militar in Belarus ar fi inacceptabil, a declarat luni ministrul de externe ceh Tomas Petricek, apreciind ca 'indreptatite' temerile privind o posibila interventie rusa in Belarus, in declaratii facute la postul…

- Germania se opune revenirii Rusiei in G8. Ministrul de Externe de la Berlin, Heiko Maas, considera ca Moscova trebuie mai intai sa retrocedeze Ucrainei peninsula Crimeea, anexata in 2014, precum si sa-si retraga trupele din Donbass.

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit cu omologul sau ungar dupa ce președintele Klaus Iohannis a lansat mai multe atacuri dure la adresa UDMR și PSD; pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc.Seful diplomatiei romane face referire, in interviul pentru AGERPRES, la intrevederea…