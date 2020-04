Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a anuntat, la RFI, ca va fi lansat un portal unde romanii pot depune sesizari in cazul in care intampina dificultati in relatiile cu bancile. "Luni lansam la Ministerul Finantelor Publice un portal, unde cetatenii romani care intampina dificultati in relatia cu bancile…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi seara, ca de suspendarea ratelor la banci vor putea beneficia cei ale caror venituri au fost afectate „direct sau indirect” de Covid-19. Ordonanța care prevede aceasta posibilitate a fost adoptata de Guvern.Ministrul Finantelor, Florin Cițu,…

- Ministrul Finanțelor anunța o rectificare bugetara saptamana viitoare: “Avem nevoie de resurse pentru Sanatate” Autoritatile pregatesc o rectificare bugetara care ar putea fi aprobata de Guvern saptamana viitoare, principalele resurse urmand sa fie directionate catre Ministerul Sanatatii,…

- Ministrul Finanțelor anunța un nou pachet de masuri privind ratele la banci, creditarea IMM-urilor si ajutor pentru companiile mari, in aceasta saptamana Masurile privind ratele la banca, creditele pentru IMM-uri si companiile mari vor fi functionale saptamana aceasta, potrivit ministrului Finantelor,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni, ca nu este nevoie de niciun fel de certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor sa acceseze linia de credit pentru investitii sau capital de lucru. De asemenea, Citu a anuntat ca, in cel mult 48 de ore, va anunta o solutie pentru clientii…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunța lansarea Programului Prima Casa 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finanțelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, alocat pentru anul 2020…

- Programul Prima Casa 2020 a fost lansat oficial, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, anunta Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).

- Programul Prima Casa se va derula și in anul 2020, deși Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a contestat de mai multe ori in spațiul public eficiența acestui proiect. Astfel, printr-o hotarare de Guvern, programul a primit o finanțare care se ridica la 2 miliarde de lei, aceeași suma cu cea de…