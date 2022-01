Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul democrat american Joe Manchin a anuntat ca nu va vota giganticul plan de reforme sociale al presedintelui Joe Biden, decizie care ar putea însemna lovitura decisiva împotriva acestui program menit sa transforme profund Statele Unite.„Nu pot merge mai departe”,…

- Sigrid de Vries secreta generala a CLEPA, solicita ca acest impact social sa fie luat in considerare in politicile publice viitoare. Electrificarea ar putea permite, de asemenea, noi recrutari, in special in software, fabricarea și asamblarea celulelor bateriei, ceea ce ar reduce pierderea neta de locuri…

- Joe Biden a asigurat luni ca Jerome Powell, pe care tocmai l-a reconfirmat ca șef al Bancii centrale americane (Fed), este „persoana potrivita” pentru a sprijini redresarea economica a Statelor Unite, fara a lasa inflația sa creasca, scrie AFP.„Jay (Jerome) este persoana potrivita…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a afirmat in cadrul discuțiilor purtate la Washington cu secretarul pentru securitate interna al Statelor Unite, Alejandro Mayorkas, ca ridicarea vizelor pentru romanii care vor sa calatoreasca in SUA este o problema importanta, iar Mayorkas a subliniat ca, pentru…

- Industria este unul dintre cele mai importante sectoare economice din Romania, insa salariile din acest domeniu variaza extrem de mult, de la 1.800 de lei net pe luna pentru muncitorii necalificați pana la 7.400 de lei pentru directorii de logistica, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat…

- Un nou medicament creat de AstraZeneca poate avea efect profilactic, prin reducerea cu 77% a riscului de a dezvolta COVID-19 simptomatic, și de tratament, reducand cu 67% riscul de a dezvolta COVID-19 sever sau chiar deces din comorbitați asociate. Medicamentul a primit autorizatia de utilizare in regim…

- Franta risca sa piarda un sfert din locurile de munca in sectorul productiei de automobile, in conditiile in care a doua economie europeana se chinuie sa tina pasul cu tranzitia rapida la vehiculele electrice, transmite Bloomberg, citat de agerpres. Industria auto franceza, care reuneste marci precum…

- ​O delegatie americana va purta discutii cu reprezentanti ai talibanilor cu începere de sâmbata pentru prima data de la retragerea din Afganistan, a anuntat vineri Departamentul de Stat, noteaza AFP.Echipa americana se va întâlni cu înalti responsabili talibani sâmbata…