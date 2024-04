Statele Unite nu intenționeaza sa voteze in favoarea unei rezoluții de admitere a Palestinei ca membru permanent al ONU, a declarat vineri purtatorul de cuvant adjunct al Departamentului de Stat al SUA, Vedant Patel. "Statele Unite vor vota impotriva rezoluției propuse de Consiliul de Securitate", a declarat Patel in cadrul unui briefing. Palestina are in prezent statut de observator la ONU,