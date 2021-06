VIDEO Maşină fără şofer în Ilfov. Un tânăr s-a urcat pe plafon, iar distracţia i-a adus un dosar penal Un tanar din localitatea Ciolpani, Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere urcat pe plafonul masinii care se afla in mers. Politistii s-au autosesizat, iar baiatul de 20 de ani, care nu detine permis auto, s-a ales cu dosar penal. In imagini se vede ca barbatul sta pe mașina care avanseaza cu viteza redusa. […] The post VIDEO Masina fara sofer in Ilfov. Un tanar s-a urcat pe plafon, iar distractia i-a adus un dosar penal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din localitatea Ciolpani, Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere urcat pe plafonul masinii care inca se afla in mers. Politistii s-au autosesizat, iar baiatul de 20 de ani, care nu detine permis auto, s-a ales cu dosar penal.

- Un teribilist la volan a fost surprins in imagini in localitatea ilfoveana Ciolpani. O camera de supraveghere stradala l-a surprins pe un tanar - care se presupune ca trebuia sa fie la volan - urcat pe plafonul autoturismului aflat in mers.

- Imagini cu un tanar plin de sange ,care zace pe jos, in Braila, au fost distribuite pe retelele de socializare, cei care le-au postat reclamand purtarea abuziva a jandarmilor in timpul protestului de marți seara. Politia Braila a deschis un dosar penal care va fi inaintat Parchetului Teritorial Militar…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…

- Politistii fac, miercuri, 32 de perchezitii in Bucuresti și in judetele Giurgiu, Ilfov, Arges, Calarasi, Dolj si Dambovita la persoane care comercializeaza tutun prin intermediul anunturilor online. De la cinci oficii postale si o firma de curierat se vor ridica documente. ”In aceasta dimineata, politistii…