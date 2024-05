Potrivit rapoartelor, liderul cecen Ramzan Kadirov sufera de o afecțiune fatala a pancreasului. Deși zvonurile privind starea sa de sanatate au aparut in mod repetat in ultimii ani, de data aceasta lucrurile nu arata bine. Cecenia ar putea fi pe punctul de a se confrunta cu un moment de cotitura – unul care ar putea […] The post O batalie sangeroasa ar distrage atenția Rusiei de la Ucraina. Va supraviețui Putin? first appeared on Ziarul National .