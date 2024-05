Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul sau, Vincențiu Mocanu. Artista este in culmea fericirii și duce o viața de lux, iar partenerul de viața are grija sa ii faca pe plac soției sale. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Cristina Spatar a vorbit…

- Ozana Barabancea este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din Romania. Cu fiecare ocazie, vedeta a declarat ca, pentru ea, credința este mereu pe primul loc. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Ozana Barabancea și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai importante…

- Anda Adam și-a sarbatorit ziua de naștere, iar ea a petrecut aaturi de cei mai dragi oameni din viața ei. Vedeta a implinit frumoasa varsta de 44 de ani, iar reporterii Antena Stars au fost prezenți la ziua ei. In exclusivitate pentru Star Matinal, artista a marturisit ca ea și Yosef Mohaci se pregatesc…

- Cristina Spatar nu a mai reușit sa mearga in luna de miere alaturi de soțul ei, Vicențiu Mocanu. Iata de ce nu au mai plecat in vacanța. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Oana Roman a oferit un interviu emoționant despre regretata ei mama. Vedeta știe ca ii da putere de sus, iar din acest motiv ii este mai ușor sa mearga mai departe. Iata ce declarații a facut cu privire la acest subiect!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Cristina Cioran a vorbit despre momentul in care a aflat ca este insarcinata. Vedeta a știut ca va deveni mama inainte de a-și face testul de sarcina. Iata cum a fost pentru actrița clipa in care a aflat ca este gravida cu fetița ei!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Erika Isac a vorbit despre pasiunea pentru muzica. Artista canta de la varsta de 6 ani, iar acum are un succes rasunator. Cantareața s-a facut cunoscuta cu noua piesa pe care a lansat-o și care a starnit foarte multe reacții pe rețelele de socializare.…

- Laura Cosoi este gazda emisiunii „Vacanța de vedeta”, emisiune ce va avea premiera sambata aceasta, de la ora 15.00, pe Antena Stars. Actrița spune ca a acceptat cu drag noul proiect și simte ca i se potrivește de minune, asta pentru ca printre marile ei pasiuni se numara, evident, și calatoriile.