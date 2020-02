Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus pentru Tineret si Sport, Ionut Stroe, a afirmat, marti, la audierile din Comisiile reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat, ca MTS are nevoie de o schimbare radicala, "din temelii", precizand ca risipa este cea care ar putea sa caracterizeze…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la decizia Guvernului Orban de a introduce accesul spitalelor private la programele naționale de sanatate."!Cel mai teama mi-a fost de OUG cu sanatatea. Prim-ministrul, in momentul acesta, a privatizat sanatatea romanilor, fara nicio…

- Ziarul Unirea Liderul deputaților PNL, Florin Roman: “Baieții deștepți” din sistemul de sanatate il ataca pe ministrul Victor Costache. Liberalizarea sistemului de sanatate trebuie susținuta de intreaga opinie publica Este evident de ce ministrul Sanatații, Victor Costache, este ținta unei amplu atac…

- Ministrul liberal al Sanatatii, Victor Costache, a promovat noaptea, ca PSD-istii, un proiect de ordonanta care modifica semnificativ sistemul de finantare a programelor nationale de sanatate, fara ca in prealabil sa dea explicatii absolut obligatorii intr-o problema atat de sensibila. Acum, ministrul…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

- Presedintele american Donald Trump a fost acuzat miercuri, de catre principalul procuror democrat, reprezentantul Adam Schiff, in procesul din Senat pentru destituirea sa, de punerea in aplicare a unei scheme corupte pentru a presa Ucraina sa il ajute sa recastige alegerile din noiembrie, relateaza…

- Anunț de ultima ora! Primele masuri luate de ministrul Sanatații, Victor Costache, in cazul pacientei arse pe masa de operație, duminica trecuta, la Spitalul Floreasca. Primele masuri luate de ministrul Sanatații, in cazul pacientei arse pe masa de operație O pacienta a luat foc pe masa de operație,…

- Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, a afirmat luni, intr-o interventie in fata Consiliului Federatiei (Senat), ca diplomatia Statelor Unite se limiteaza la intimidare, transmite EFE. "SUA au demonstrat inca o data ca diplomatia lor se limiteaza la intimidare prin diferite mijloace,…