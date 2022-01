Stiri pe aceeasi tema

- Liberalizarea pietei de energie este "o teapa uriasa pentru milioane de romani si zeci de mii de companii", pentru ca nu a adus o concurenta reala, motiv pentru care ar fi nevoie de noi masuri de sprijin pentru populatie si companii, considera presedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor. "S-a…

- Maria Ciobanu intampina cateva probleme de sanatate in ultima perioada. Marea artista a fost nevoita sa petreaca sarbatorile departe de Romania. Aceasta iși facuse o tradiție din a veni in țara in fiecare an de sarbatori, insa iata ca acum nu a mai fost posibil. Fanii sunt ingrijorați. Ce se intampla…

- Acum circa doua luni am primit o intrebare interesanta : „Daca am avea tehnologia de a ne deplasa cu sa zicem 20% din viteza luminii, știind ca viteza este legata și de timp, practic cel care ar calatori cu aceasta viteza timp de o saptamana, cand se intoarce pe Terra, aici ar trece mult mai mult…

- A doua zi dupa investirea Guvernului Ciuca, cel mai mare furnizor de energie electrica pentru clientii casnici din Romania, ELECTRICA SA, a anuntat cresterea substantiala, de la 1 ianuarie 2022, a preturilor de distributie. Acestea urmeaza a fi majorate cu pana la 84%. La fel au procedat si ceilalti…

- Guvernul britanic va gestiona, temporar, furnizorul de gaze si electricitate Bulb, prima nationalizare fortata a unei companii britanice dupa criza bancara din 2008, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Guvernul de la Londra si Autoritatea de Reglementare din Energie (Ofgem) se vor asigura ca…

- BERBECCei care sunt in cautarea unui job ar putea primi astazi o oferta. Nativii care au deja un loc de munca s-ar putea sa aiba parte de o schimbare: fie primiti o functie noua, fie veti fi implicat intr-un proiect interesant.

- Puseul inflationist si cresterile importante de preturi „au avut loc deja” Foto> Agerpres/Xinhua. Realizator: Constanta Comanici - Rata inflatiei ar urma sa ajunga la 7,5% luna viitoare si este prevazuta sa se tempereze pâna la 5,9% la sfârsitul anului viitor, potrivit raportului…

- Prețurile reglementate la energie electrica au fost considerate de Uniunea Europeana (UE) un obstacol in calea perfecțiunii ca entitate sociala, politica și economica. In schimb, prețul „de piața” este cel care ar trebui sa dicteze funcționarea sistemului. Dar, mai ales pentru țarile din Est, prețul…