Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a ajuns in Marea Britanie, miercuri seara, intr-o prima etapa a turneului sau european. Avionul prezidential Air Force One a aterizat la baza fortelor aeriene din Mildenhall. Joe Biden s-a adresat membrilor Fortelor Aeriene Americane, potrivit stiri.tvr.ro. Joi, presedintele…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Turneul in Europa pe care il incepe miercuri presedintele american Joe Biden trimite semnalul ca multilateralismul a supravietuit epocii Trump si pregateste scena pentru cooperare transatlantica in abordarea actualelor provocari, de la China si Rusia pana la schimbarile climatice, a afirmat presedintele…

- Inainte de a se intalni cu liderul de la Kremlin, la Geneva, pe 16 iunie, președintele SUA promite sa consolideze „alianțele democratice” cu europenii. Statele Unite iși reafirma sprijinul pentru Europa. Inainte de primul sau summit cu omologul sau rus Vladimir Putin, președintele american Joe Biden promis…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii îi va primi, la reședința sa de la Castelul Windsor, pe președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden, întâlnirea fiind programata pentru 13 iunie, chiar înaintea summitului pe care liderul de la Casa Alba îl va avea cu omologul…