- Premierul Boris Johnson a anunțat miercuri ca Marea Britanie va desfasura in 2022 o ancheta asupra modului in care guvernul a gestionat pandemia de COVID-19, iar investigația va fi sustinuta printr-o lege care ii va oferi puteri extinse, relateaza Reuters, citata de Agerpres . „Acest proces va analiza…

- Potrivit premierului, ancheta va incepe in primavara lui 2022, odata ce presiunea va mai scadea, pentru a se evita relocarea unor resurse de la raspunsul la criza, și va fi sustinuta printr-o lege care ii va oferi puteri extinse. Johnson nu a precizat, insa, coordonatele anchetei si nici cine o va conduce,…

- Parlamentul britanic si-a redeschis in mod oficial lucrarile marti dupa alegerile desfasurate saptamana trecuta in Anglia, Scotia si Tara Galilor, startul noii sesiuni fiind dat, conform traditiei, de discursul reginei Elisabeta a II-a, relateaza dpa. Suverana a mentionat cateva dintre…

- Liderul scoțian a câștigat din nou alegerile și a promis o consultare de autodeterminare pentru momentul în care va fi depașita criza Covid-19.Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, l-a invitat pe premierul scoțian, d-na Nicola Sturgeon, la un "summit al națiunilor" din…

- Magazinele neesențiale, saloane de infrumusețare și salile de sport s-au redeschis de luni in Anglia și Țara Galilor, intr-o prima etapa importanta de relaxare a masurilor dupa patru luni de carantina, scrie BBC. De asemenea, terasele și restaurantele vor primi clienți in spații deschide.Peste 32 de…

- Dintre cele 1,1 milioane de persoane din Marea Britanie care susțin ca s-au testat pozitiv COVID-19, majoritatea (91,2%) au raportat ca se confrunta cu cel puțin un simptom in momentul primei infecții cu coronavirus. Acest procent a fost insa mai mare (97,1%) in randul celor care au avut prima data…

- Echipa de rugby a Irlandei a invins-o in deplasare pe cea a Scotiei, cu 27-24 (14-10), pe Murrayfield din Edinburgh, duminica, in etapa a patra a Turneului celor Sase Natiuni, transmite AFP. Scotia, deja invinsa de Tara Galilor, nu mai are nicio speranta sa castige Turneul, desi mai are de disputat…

- Premierul britanic a anunțat un plan de eliminare treptata a restricțiilor impuse de pandemie. Planul este etapizat și incepe pe opt martie, cand ar urma sa se redeschida școlile. Din 29 martie, ar urma sa fie permise intalnirie grupurilor de cel mult șase persoane sau doua familii, informeaza BBC.…