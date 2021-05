Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a murit in timp ce se afla intr-o drumeție din Munții Gutai. Cauzele decesului nu sunt cunoscute. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Conform salvamontistilor din Maramureș, intervenția a avut…

- Un turist a fost gasit mort in Munții Gutai, a informat, duminica, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures , Dan Benga. Barbatul, in varsta de 53 ani, a fost coborat cu targa de salvamontiști și preluat apoi de angajații IML. Barbatul a fost gasit fara viața pe o poteca spre Varful…

- Un turist a fost gasit mort in Muntii Gutai, pe o poteca spre Varful Iricau, a informat, duminica, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan Benga. Articolul FOTO – Un turist a murit in Muntii Gutai. Cadavrul, coborat de pe munte de salvamontiști apare prima data in Someșeanul.ro…

- Un turist a murit in timp ce se afla intr-o drumeție din Munții Gutai. Cauzele decesului nu sunt cunoscute la aceasta ora, informeaza Mediafax. Conform salvamontistilor din Maramureș, intervenția a avut loc duminica in zona Vf. Iricau. Un turist a anunțat ca pe marginea potecii se afla…

- Jandarmii de la Postul Montan Peștera au intervenit, in urma unui apel telefonic, in Munții Bucegi pentru a sprijini o Post-ul Femeie de 49 de ani, salvata de Jandarmii montani și salvamontiști la Piciorul Babelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salvatorii montani angajați ai Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș au trecut la verificarea traseelor turistice omologate din judetul Maramureș. In teren se vor afla și salvatorii montani voluntari aflați sub contract cu Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, precum și voluntarii…

- Salvatorii montani angajati ai Serviciului Public Judetean Salvamont - Maramures au demarat, incepand din aceasta saptamana, verificarea traseelor turistice omologate din judet, a informat, vineri, directorul institutiei, Dan Benga. "In sprijin vor veni si salvatorii montani voluntari aflati sub…