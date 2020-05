Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei probleme de natura tehnica semnalata de aparatura de bord, dupa decolarea de pe aeroportul din Otopeni, echipajul a aplicat procedurile standard pentru astfel de situații și a decis revenirea pe aerodromul militar, potrivit MApn. Aeronava a revenit in deplina siguranța pe Aeroportul Otopeni,…

- UPDATE: Aeronava care a decolat sambata spre Spania pentru transportarea a 90.000 de maști de protecție s-a intors, din motive tehnice, la sol, potrivit Mediafax. Aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane care a decolat sambata, in jurul orei 09.10, spre Spania pentru transportarea a 90.000 de…

