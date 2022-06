VIDEO Lukașenko alertează Rusia: 'Trebuie să fim pregătiți să folosim armele nucleare!' Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, susține ca țara sa și Rusia nu au recurs inca la un raspuns in oglinda la zborurile aviației occidentale, care „practica utilizarea” armelor nucleare. El a facut aceasta declarație in timp ce se intalnea cu ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, la Minsk, relateaza BelTA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

