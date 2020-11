Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca proiectul Planului National de Recuperare si Rezilienta va fi prezentat luni și va intra in dezbatere publica. "Dupa ce vom primi observatii din partea societatii, din partea patronatelor, sindicatelor, asociatiilor profesionale, universitatilor,…

- Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, a comentat in aceasta dimineața situația proiectelor menționate in draftul Planului Național de Recuperare și Reziliența propus de Guvern. In opinia sa, autostrada Brașov-Bacau are totuși... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca economia își revine, datele de pe trimestrul trei aratând o creștere fața de trimestrul doi al anului. Șeful statului a precizat ca saptamâna viitoare va fi lansat Planul Național de Redresare și Reziliența, România având…

- Accesarea de fonduri europene, programe noi in agricultura, inclusiv o schema de tip IMM Invest, sunt doar cateva dintre direcțiile ce ar putea genera revigorarea economica, susține premierul Ludovic Orban. Intr-o postare facuta duminica pe Facebook, premierul a anunțat o serie de masuri ce ar urma…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…

- „Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in baza programului nostru de relansare economica si investitii, va avea proiecte extrem de mari. Noi ne-am angajat sa construim aproape 3.000 de kilometri de autostrazi, drumuri expres, investitii importante", a declarat sambata Ludovic…