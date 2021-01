Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban a anuntat, marti seara, ca lista de propuneri pentru functia de ministru a obtinut 63 de voruri "pentru", doua "impotriva" si 5 abtineri. "A fost o dezbatere serioasa, o dezbatere animata, in urma careia PNL, practic, a decis ca cea mai buna solutie pentru Romania este formara…

- PNL, USR PLUS și UDMR au semnat, luni, acordul de guvernare pentru urmatorii 4 ani. Cei care și-au pus semnatura pe acest document sunt Ludovic Orban – președinte PNL, Dan Barna și Dacian Cioloș – copreședinți USR PLUS, Kelemen Hunor – președinte UDRM și Florin Cițu – premier susținut de coaliție. Președintele…

- Dupa un debut furtunos al negocierilor pentru formarea noului Guvern, in care fiecare parte implicata cerea tot și aproape ca nu oferea mai nimic, vocile vehemente s-au mai domolit. Cele trei formațiuni au incheiat duminica o noua zi de negocieri despre programul de guvernare și modul de lucru in coaliție.„Discuțiile…

- Negocierile PNL-USR PLUS-UDMR se reiau duminica si au ca teme justitia si sanatatea, dar si reforma electorala, subiect pe care ar putea exista divergente intre formatiunile partenere, scrie news.ro. Premierul sustinut de PNL- USR PLUS-UDMR Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul unei noi runde…

- Ludovic Orban se intalnește, marți seara, cu membrii din conducerea PNL pentru a le cere un nou mandat de negociere cu USR PLUS și UDMR, și anume ca el sa ramana propunerea pentru funcția premier, in locul lui Florin Cițu, iar Dan Barna sa poata prelua șefia Camerei Deputaților. G4Media a relatat ca…

- Vasile Dancu a comentat noua rasturnare de situație din PNL, unde Ludovic Orban repeta figura din primavara și se auto-propune premier il locul lui Florin Cițu. Liderul PSD atrage atenția ca o majoritate PNL-USR-PLUS-UDMR nu va putea face reformele pe care romanii le așteapta. ”Era previzibila ca propunerea…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. LIberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR. Liderul PNL Ludovic…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii critica pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban, despre care afirma ca proclama triumfatori victorii acolo unde au doar infrangeri. „Doi inconștienți care proclama triumfatori victorii, acolo unde au doar infrangeri! Iohannis și Orban au pierdut lupta cu virusul, dar continua…