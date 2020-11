VIDEO Ludovic Orban: Autostrada de centură a municipiului Bacău este aproape de finalizare Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si a felicitat constructorul pentru ca a reusit finalizarea lucrarilor cu un an inainte de termen. "Am tinut sa vedem stadiul lucrarilor de pe autostrada de centura a municipiului Bacau. Este un proiect asteptat de mult timp de bacauani si iata ca este aproape de finalizare si va reusi sa scoata tot traficul greu si traficul de tranzit din Bacau si va creste viteza de tranzitare a Bacaului. Il felicit pe constructor, o mobilizare exemplara. Desi termenul de finalizare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

